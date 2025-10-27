ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров поведе със сет в първия мач след завръщането си

1712
Григор Димитров Снимка: Георги Луканов

След 112 дни Григор Димитров отново е на корта за официален мач.

В първия кръг на турнира "Мастърс 1000" в Париж бившият №3 в тениса поведе със сет срещу двуметровия представител на домакините от Франция Джовани Мпечи Перикар. Най-добрият ни състезател в историята имаше възможности за пробив, които обаче съперникът му неутрализира със сервис (единият с 245 км в час).

Така се стигна до тайбрек и с много хитра игра и опит Димитров се наложи 7:6 (7:5).

На 7 юли в осминафинала от "Уимбълдън" Григор се отказа заради разкъсан гръден мускул, а после претърпя операция. 

