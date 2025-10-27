Григор Димитров отказа машина за сервис в Париж, подобри рекорд на легендата Сампрас (Видео)

Турнирът "Мастърс 1000" в Париж от този сезон е на ново място. Но и в "Дефанс арена", която е най-голямата в Европа, зрителите на мача на Григор Димитров останаха с впечатлението за нещо познато.

112 дни след болезнения мач на "Уимбълдън", когато разкъсан гръден мускул го принуди да се откаже срещу Яник Синер, най-добрият български тенисист стъпи отново на корта за официален мач. И го направи със стил, като с много класа отстрани 7:6 (7:5), 6:1 Джовани Мпечи Перикар. Двуметротровият представител на домакините от Франция е истинска машина за сервис и при един от първите си начални удари постигна скорост от 245 км в час.

Това е 25-ата победа на Димитров на този турнир, с която задмина легендата Пийт Сампрас и друг бивш №1 - Марат Сафин. Пред нашия играч са само Новак Джокович, Борис Бекер и Томаш Бердих.

Starting Off Strong! 👏 @GrigorDimitrov returns to tour with a 7-6 6-1 win over Mpetshi Perricard at the #RolexParisMasters pic.twitter.com/9mxpDWOy38 — ATP Tour (@atptour) October 27, 2025

В следващия кръг Григор очаква Данил Медведев (Рус) или Жауме Мунар (Исп). Утре бившият №3 в света и френският ветеран Никола Маю ще играят на двойки срещу Едуар Роже-Васлен (Фр) и Юго Нис (Мон).