Григор Димитров отказа машина за сервис в Париж, подобри рекорд на легендата Сампрас (Видео)

Григор Димитров

Турнирът "Мастърс 1000" в Париж от този сезон е на ново място. Но и в "Дефанс арена", която е най-голямата в Европа, зрителите на мача на Григор Димитров останаха с впечатлението за нещо познато.

112 дни след болезнения мач на "Уимбълдън", когато разкъсан гръден мускул го принуди да се откаже срещу Яник Синер, най-добрият български тенисист стъпи отново на корта за официален  мач. И го направи със стил, като с много класа отстрани 7:6 (7:5), 6:1 Джовани Мпечи Перикар. Двуметротровият представител на домакините от Франция е истинска машина за сервис и при един от първите си начални удари постигна скорост от 245 км в час. 

Това е 25-ата победа на Димитров на този турнир, с която задмина легендата Пийт Сампрас и друг бивш №1 - Марат Сафин. Пред нашия играч са само Новак Джокович, Борис Бекер и Томаш Бердих.

В следващия кръг Григор очаква Данил Медведев (Рус) или Жауме Мунар (Исп). Утре бившият №3 в света и френският ветеран Никола Маю ще играят на двойки срещу Едуар Роже-Васлен (Фр) и Юго Нис (Мон). 

Григор Димитров

