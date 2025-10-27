Григор Димитров: Исках да видя къде съм, нямаше да съм недоволен и при загуба

Григор Димитров очаквано бе доволен след първия мач в Париж. Най-добрият български тенисист в историята отстрани 7:6 (7:5), 6:1 Джовани Мпечи Перикар (Фр) при завръщането си след почти 4 месеца пауза заради контузия.

"Никога не съм бил извън игра толкова дълго време. Исках просто да изляза на корта и да видя къде съм, да проверя себе си. Нямаше да съм недоволен и при загуба. Дадох всичко от себе си, но бе трудно да се адаптирам. Трябваше да бъда максимално концентриран, а имаше и стрес. Честно казано, не знаех какво да очаквам", коментира Димитров.