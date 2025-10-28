"Лудогорец" маха Мота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Серийният шампион у нас "Лудогорец" (14 титли поред) най-вероятно още днес ще се раздели с привлечения през лятото португалски треньор Руи Мота, научи "24 часа".

Той вече е изпуснал контрола върху отбора и не "мели" с играчите, а предвид слабите резултати напоследък ръководството на разградчани се очаква да потърси промяна.

Снощи в Бистрица "Лудогорец" падна с 4:5 от ЦСКА 1948 (като изоставаше с 1:5) и така вече месец няма победа във всички турнири - 3 загуби и 2 равенства. За последно на 28 септември "орлите" биха 3:0 "Монтана".

В четвъртък "Лудогорец" гостува на втородивизионния "Черноморец" в мач от 1/16-финалите на турнира за купата на България, като за този мач може би ще се търси временно решение при уволнение на Мота.

През лятото той смени хърватина Игор Йовичевич, записал дубъл начело на разградчани.

Мота дойде от арменския "Ноа".