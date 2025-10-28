Алекс Николов разкри какво е казал на брат си Мони срещу САЩ

Първите 2 гейма бях ужасен. Една точка от 16 атаки Такова нещо не ми се беше случвало през живота. След почивката казах на брат си: “Върнах се, момче, върнах се!. Обещах му, че ще ги бием, и го направихме.

Това сподели в подкаста VolleyCast волейболният ни ас Алекс Николов. Думите му се отнасят за 1/4-финала на световното срещу САЩ, който той стартира ужасяващо, но после с помощта на брат си Мони Николов и останалите си съотборници се развихри за обрат от 0:2 до 3:2. Впоследствие България стигна до сребърните медали.