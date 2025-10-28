Григор Димитров: По време на контузията ми се откъснах от работата - пътувах и си почивах

Радвам се, че помагаме на децата и родителите им. Фондацията ми е много важна и искам да развивам още повече

Още не съм си намерил нов треньор

За първи път по време на контузията ми се случи тотално да се отделя от работата ми. Това беше доста хубаво и добро за мен. Имах едно спокойствие, което за мен бе много важно, защото през всичките тези години не съм имал това време. Това каза Григор Димитров пред Нова телевизия.

През първите четири седмици от контузията е отхвърлил всичко, за да остане спокоен. Имах много хубаво лято, пътувах на много места и с времето осъзнах, че се чувствам по-добре, каза още той.

Григор Димитров се раздели с личния си треньор Джейми Делгадо. Това беше лесно решение и за двамата, каза той. Още не е избрал негов заместник. Тенис треньорът е много важен, защото прекарваш много време с него, но аз вече имам свобода да избирам, каза още той.

Обясни, че догодина ще промени календара си и няма да играе във всички турнири. Важно ще е как ще се подготвя физически и сигурно ще се променя, тактически също може, каза Григор Димитров.

За него Фондация „Григор Димитров" е приоритет. Винаги съм искал да подкрепям младежта и винаги съм искал да върна обратно това, което съм получил. Радвам се, че има деца, в които вярваме и им помагаме. Искам повече от фондацията, защото е хубаво да се свържеш с децата да дадеш уроци и на родителите, които нямат опит в спорта, каза още той.