Слънцето се завръща в сряда

Клинсман е фаворит за нов селекционер на Чехия

Христо Стоичков с Хавиер Масчерано и Юрген Клинсман Снимка: facebook.com/H8SHristoStoitchkov

Германската легенда Юрген Клинсман е сред кандидатите за нов селекционер на националния отбор на Чехия, съобщават местни медии.

61-годишният бивш голаджия, световен шампион през 1990 година и европървенец през 1996 година с Бундестима, е гласен за заместник на доскорошния тренор Иван Хашек, който напусна след поражението с 1:2 от Фарьорските острови в световна квалификация преди десетина дни. Отборът ще завърши пресявките за Монидал 2026 под ръководството на временния наставник Ярослав Кьостл.

Според чешките медии друг кандидат за нов наставник на националната селекция на страната е бившият старши треньор на Турция - Фатих Терим.

