Капитанът на "Реал" с операция в коляното

Дани Карвахал

Капитанът на "Реал" Дани Карвахал ще се подложи на артроскопия на дясното коляно. 33-годишният бранител мина тестове в понеделник, след като почувства болки при влизането си в игра в 72-ата минута на дербито с "Барселона", спечелено с 2:1.

Артроскопията е вид "минимално инвазивна хирургия за проверка или възстановяване на ставите". Често оперативната намеса е със съвсем лек пробив в тъканта, а завръщането на терена става сравнително бързо.

Участието на Карвахал в "Ел Класико" беше първото му след контузия на прасеца, получена при загубата с 5:2 от "Атлетико Мадрид" на 27 септември, а преди това игра и за Испанияпри победата над България с 3:0 в световната квалификация в София.

