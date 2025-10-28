Меси се надява да играе на шесто световно първенство

Лионел Меси се надява да бъде в оптимална кондиция и да играе на световното първенство следващото лято в Северна Америка. гениалният аржентинец има досега195 мача с рекордните 114 гола с националната фланелка. Мондиал 2026 ще е шестото световно първенство за Меси.

Аржентинската мегазвезда наскоро удължи договора си с "Интер Маями" до 2028 г., давайки ясен знак, че все още не обмисля отказване, въпреки че ще навърши 39 години през юни догодина.

В интервю за NBC News осемкратният носител на "Златната топка" заяви, че участието му на Мондиала зависи от физическото му състояние.

"Нещо изключително е да мога да участвам в световно първенство и бих искал да го направя", казва аржентинският капитан в интервюто.

"Бих искал да съм там, да съм добре и да бъда важна част от това да помагам на отбора си. Ще оценявам това ежедневно, когато започна предсезонната подготовка догодина с "Интер" и ще видя дали наистина мога да бъда 100%, дали мога да бъда полезен и тогава ще взема решение. Наистина съм нетърпелив, защото това е световно първенство. Отиваме там, след като спечелихме последното и възможността да защитаваме титлата на терена е впечатляваща, защото винаги е мечта да играя с националния отбор", допълнва Лео.