Треньорът, взел Стилиян Петров в "Селтик" преди 26 години, отново е начело на тима

Брендън Роджърс напусна поста мениджър на шампиона на Шотландия "Селтик". Бившият наставник на тима и клубна легенда Мартин O'Нийл се връща като временен наставник.

Напускането на Роджърс не е изненада след поредицата от лоши резултати, в това число и шокиращото отпадане от казахстанския "Кайрат" (Алмати) в Шампионската лига. Загубата с 1:3 от лидера "Хартс" в първенството в неделя пък остави един от грандовете на шотландския футбол на второ място в класирането на 8 точки след изненадващия водач от Единбург.

Роджърс се завърна за втори път на стадион "Селтик Парк" през 2023-а и в тези два сезона спечели и двете титли. 52-годишният специалист има и още по-успешен първи период, като през 2017-а и през 2018-а прави требъл.

73-годишният Мартин O'Нийл и бившият футболист на тима Шон Малоуни поручават задачата да тренират първия отбор. O'Нийл е човекът, който взе в клуба българския полузащитник Стилиян Петров през 1999 година, също има требъл на визитката си, обирайки всички купи през 2001-а. Освен това е печелил три титли на страната, три купи и доста значимото достигане до финала за Купата на УЕФА през 2003 година.