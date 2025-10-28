Финансовият благодетел на ЦСКА 1948: До 5:1 срещу "Лудогорец" бяхме като 1/2-финалист от Шампионската лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов похвали футболистите от отбора за вчерашната победа над шампиона "Лудогорец" в Първа лига.

"Червените" спечелиха домакинството си от 13-ия кръг на шампионата с 5:4, като по-малко от десет минути преди края на редовното време дори водеха с 5:1.

"Изгледах мача с "Лудогорец" наново. Играта на ЦСКА 1948 до 82 минута беше за Шампионска лига, полуфинал. 5:1 - футболно пребиване. После треньорът реши да се прави на треньор, а футболистите да се правят на Бразилия. Ама 5:4 си е по-добре от 1:0. Браво, Майстори!", написа Найденов във Фейсбук.

ЦСКА 1948 заема второто място в класирането с 29 точки, на 3 точки зад лидера "Левски". "Лудогорец" е четвърти с 23 точки и мач по-малко.