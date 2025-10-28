Веласкес: Имаме още един противник освен "Лудогорец"

Лудогорец" загуби, но все пак има още един противник, който спечели и е на второ място (визира ЦСКА 1948). Мисля, че е липса на уважение, ако говорим само за "Лудогорец".

Това каза треньорът на "Левски" Хулио Веласкес, с което даде да се разбере, че според него "сините" ще се борят за титлата с разградчани и "червените" от Бистрица.

Гледаме себе си, това е нашият фокус. Всеки ден се опитваме да се подобряваме, но вглеждайки се в нас, а не в останалите. Гледаме да не губим енергия и време какви са резултатите на другите отбори. Изключително скромни, всеки ден се опитваме да сме по-добри от вчерашния. Мач за мач. "Хебър" ни е основният съперник в момента", каза още испанецът, визирайки утрешния мач за купата срещу тима от Пазарджик.

"Нямам на 100% увереност как ще изглежда терена, но се надявам да направят всичко възможно домакините. Предстои ни тренировка, анализираме и ще преценим кой ще пази утре. Подхождаме по най-отговорен начин и с уважение. Скромни, срещу противник, който сме наясно, че ще иска да направи добър мач. Трябва да подходим отговорно, с желание и разбира се, с идеята да спечелим. Наясно сме с това как играят", добави още предводителят на лидерът в Първа лига.