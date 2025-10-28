ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Орбан търси скептичен към Украйна съюз със Словаки...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21596556 www.24chasa.bg

Никола Цолов може да дебютира във Формула 2 още в края на другия месец

1756
Никола Цолов продължава и във Формула 2 с "Кампос". Снимка: Георги Кюрпанов

Дебютът на Никола Цолов във Формула 2 може да се състои по-рано от предвиденото.

Българският пилот вече е състезател на "Кампос рейсинг" в този шампионат. С испанския отбор той спечели титлата при конструкторите във Формула 3 и завърши на второ място в генералното класиране с рекорден брой победи за тази серия. От съобщение на академията за млади пилоти на "Ред Бул", в която е и Цолов, стана ясно, че Пепе Марти няма да стартира в последните два кръга на сезона във Формула 2, тъй като преминава в шампионата с електрически автомобили Формула Е.

Така Никола може да започне във Формула 2 още през уикенда 28-30 ноември в Катар. 

Никола Цолов продължава и във Формула 2 с "Кампос". Снимка: Георги Кюрпанов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание