Никола Цолов може да дебютира във Формула 2 още в края на другия месец

Дебютът на Никола Цолов във Формула 2 може да се състои по-рано от предвиденото.

Българският пилот вече е състезател на "Кампос рейсинг" в този шампионат. С испанския отбор той спечели титлата при конструкторите във Формула 3 и завърши на второ място в генералното класиране с рекорден брой победи за тази серия. От съобщение на академията за млади пилоти на "Ред Бул", в която е и Цолов, стана ясно, че Пепе Марти няма да стартира в последните два кръга на сезона във Формула 2, тъй като преминава в шампионата с електрически автомобили Формула Е.

Така Никола може да започне във Формула 2 още през уикенда 28-30 ноември в Катар.