Орбан търси скептичен към Украйна съюз със Словаки...

Отложиха избора за нов селекционер на дамите във волейбола

1700
Антонина Зетова Снимка: БФВ

Изборът на нов селекционер на националния отбор за жени по волейбол беше отложен. Това стана ясно след проведеното заседание на Управителния съвет. Кандидатурите за треньорския пост при дамите са общо три. До този момент бяха постъпили документите на бившия селекционер на България и Украйна Иван Петков, както и на треньора на "Левски София" Радослав Арсов. Третият кандидат е още един бивш селекционер на българския тим - Марчело Абонданца, който също подаде документи.

Както е известно, Антонина Зетова се раздели с поста си след фиаското на световното първенство, където България отпадна безславно след 3 загуби в групата.

Управителният съвет на БФВ взе решение да отложи с една седмица избора на нов треньор. Беше сформирана работна комисия, която ще осъществи допълнителна комуникация с всеки един от кандидатите.

На заседанието бяха определени и треньорите на националните гарнитури при подрастващите, както следва:

Национален отбор за мъже под 22 години - съвместно ръководство на треньора на ВК Монтана Даниел Пеев и главният треньор на школата на Локомотив (Новосибирск) Георги Петров.

Национален отбор за момичета под 15 години - Евелина Цветанова.

Национален отбор за момчета под 15 години - Николай Хаджииванов.

Национален отбор за жени под 18 години - Атанас Петров.

Национален отбор за мъже под 18 години - Мирослав Живков.

