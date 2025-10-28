По 5000 евро ще получат от общината в Добрич волейболните национали Илия Петков и Дамян Колев, съобщи на заседание на Общинския съвет кметът на Добрич Йордан Йорданов."След среща с Постоянната комисия по спорт и младежки дейности към Общинския съвет в кметския екип решихме, че двамата заслужили добричлии, прославили и България, и Добрич, освен да бъдат вписани в Почетната книга на общината, да им отредим и парична награда", обясни Йорданов.

Двамата състезатели от волейболния отбор на България, постигнал второ място на световното първенство по волейбол за мъже, което се проведе във Филипините, са от Добрич и са играли в местния волейболен клуб.

„Илия Петков и Дамян Колев поставиха Добрич на най-високата сцена на спорта. Двамата доказаха, че със сърце, вяра и воля можеш да постигнеш най-високите спортни върхове", каза Йордан Иванов, председател на комисията.