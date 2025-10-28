Ангелос Постекоглу държи мениджърски антирекорд във Висшата лига

Ангелос Постекоглу държи нежелания рекорд за най-кратък престой начело на клуб от Висшата лига, след като беше уволнен от "Нотингам Форест" само 39 дни след назначението си.

Бившият мениджър на "Селтик" и "Тотнъм" бе уволнен след тежкото домакинско поражение с 0:3 от "Челси", оставяйки "форест" на 17-о място в таблицата и без победа в осем мача под негово ръководство.

Така Постекоглу подобри предишния рекорд на Лес Рийд, който през сезон 2006-2007 прекара едва 40 дни начело на "Чарлтън" между ноември и декември.

Рийд спечели едва четири точки от седем срещи, преди да бъде освободен.

Сам Алардайс също има кратък престой като мениджър в "Лийдс" (Юнайтед).

Тогава той е начело на тима като временен наставник само 30 дни.

Тъй като ролята му е била временна, той не влиза в официалните класации.

В Германия Ерик тен Хаг прекара едва 62 дни начело на "Байер" (Леверкузен).

Нидерландецът ръководи отбора в три официални мача, записвайки една победа, едно равенство и една загуба.