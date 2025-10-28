Какво представляват "папая правилата" на "Макларън"?

В отбора на "Макларън" съществува неофициален кодекс на поведение наречен "папая правилата" (раpaya rules) - израз, който е вдъхновен от характерния оранжев цвят на болидите на тима.

Тези правила определят как съотборниците Ландо Норис и Оскар Пиастри трябва да се държат един спрямо друг, когато се борят за позиции на пистата.

Същоността на правилата е проста, двамата пилоти имат свободата да състезават помежду си, но са длъжни да го правят честно и чисто, без контакт.

Идеята е да се избегват вътрешните сбълсъци, които могат да костват точки и престиж на отбора, особено в битката за титлата.

"Папая правилата" са създадени съвместно с двамата пилоти и целят равнопоставеност.

"Макларън" няма определен първи пилот, а всеки от тях има право да се бори за победата.

"Състезавай се здраво, състезавай се чисто, но не се докосвай до съотборника си".

От своя страна шефът на тима Адреа Стела добавя: "Важно е шампионатът да се развива в рамките на нашите принципи и състезателни ценности - без риск, без контакт между двата болида и с взаимно уважение".

През 2025 година темата за правилата отново стана актуална, след като напрежението между Норис и Пиастри се покачи в борбата им за титлата.

Норис дори заяви: "Няма вече "папая правила", просто се състезаваме справедливо".

Най-яркият пример за това колко тънка е границата между съперничеството и отборния дух се случи по време на Голямата награда на Канада (Монреал) този сезон.

В последната част на състезанието Ландо Норис и Оскар Пиастри се оказаха в директна битка за позиция.

При опит за изпреварване в края на дългата права към завой №13, Норис докосна задната част на болида на своя съотборник, след което повреди предното си крило и окачването на колата му.

Инцидентът доведе до отпадането на Норис, докато Пиастри успя да продължи и завърши състезанието в зоната на точките.

След надпреварата британецът пое пълната вина за сблъсъка, като призна, че е "прекалил с натиска" и се извини публично на отбора и своя съотборник.

В отговор на критиките, че "папая правилата" ограничават надпреварат, Зак Браун и Стела са категорични - правилата не са забрани, а насоки.

След състезанието на Голямата на Мексико битката за световната титла във Формула 1 е изключително оспорвана.

"Макларън" вече си осигури титлата при конструкторите шест кръга преди края сезона, но при пилотите надпреварата е нажежена до краен предел.

Челната тройка след Мексико е:

1. Ландо Норис - 357 точки

2. Оскар Пиастри - 356 точки

3. Макс Верстапен - 321 точки

В последното състезание в Мексико Сити Ландо Норис записа убедителна победа, следван от Шарл Льоклер, а Макс Верстапен завърши трети.

Оскар Пиастри финишира на пето място, което позволи на Норис да излезе начело в генералното класиране с минимална преднина от една точка.

Следващия кръг от шампионата е Голямата награда на Сао Пауло (Бразилия), която ще се проведе между 7 и 9 ноември на легендарната писта "Интерлагос".

Уикендът ще включва и спринт състезание, което може допълнително да разклати класирането и да се окаже решаващо в борбата за титлата.