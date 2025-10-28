БФС търси нови съдии

Съдийската комисия към Българския футболен съюз даде официално начало на национална кампания за набиране на нови футболни съдии сред учениците в спортните училища в страната. Инициативата цели да представи съдийството като престижна и перспективна професия, която предлага възможности за развитие и реализация в българския и международния футбол.

Началото на кампанията беше поставено в град Плевен, в първото спортно училище в България - "Георги Бенковски". На събитието присъстваха легендата на българския баскетбол и директор на училището Цветан Антов, неговият заместник Крум Пенчев, както и представителите на Съдийската комисия към БФС - Ангел Ангелов и Пламен Божидаров.

По време на срещата бяха представени възможностите за обучение на футболни съдии, включително специализирани теоретични и практически модули, които подготвят бъдещите рефери за първите стъпки в професията. Акцент беше поставен върху привличането на мотивирани ученици от 10 до 12 клас, които имат желание да се развиват във футболната среда и да станат част от съдийската общност.

"През следващите месеци представители на Съдийската комисия ще посетят всички спортни училища в страната, за да запознаят учениците с процеса на обучение, изискванията и възможностите за израстване в кариерата на футболния съдия. Програмата ще продължи и през учебната 2025-2026 година, като целта е да се изградят стабилни основи за бъдещите поколения съдии в българския футбол", се казва в съобщението на БФС.