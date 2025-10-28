ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай ще въведе нови политики за стимулиране ...

Вратарят на "Интер" прегази пенсионер в инвалидна количка

СНИМКА: РОЙТЕРС

Резервният вратар на "Интер" Хосеп Мартинес е участвал в пътен инцидент, при който е загинал 81-годишен мъж, съобщиха медиите в Италия.

Възрастният мъж е бил на шосето в електрическа инвалидна количка. Според информациите в местната преса той е получил проблем, който му е попречил да се отдръпне от пътя и е бил прегазен от автомобила на Мартинес.

Въпреки бързата намеса на медицински лица, пенсионерът е загинал.

Катастрофата е станала в близост до тренировъчния комплекс на "Интер" - "Апиано Джентиле" малко след 9,30 часа тази сутрин. Мартинес се е отървал без физически травми от инцидента, но според очевидци е бил в шок след него. Той е опитал да окаже помощ на пострадалия, но без резултат.

Хосеп Мартинес, който има един мач за националния отбор на Испания, е част от тима на "Интер" от миналата година. В кариерата си юношата на "Барселона" е играл още за "Лас Палмас", "РБ Лайпциг" и "Дженоа".

СНИМКА: РОЙТЕРС
