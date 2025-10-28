Любомир Минчев поема националите по баскетбол

Любомир Минчев е новият национален селекционер по баскетбол за мъже на България, бе решено на днешното заседание на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол. Новината потвърди пред БТА президентът на централата Георги Глушков.

"Любомир Минчев беше избран за национален треньор на заседанието на Управителния съвет. Мога да кажа само, че това е мое предложение пред Управителния съвет, оценявайки няколко фактора - близките квалификации, познаването на състезателите, а и те го познават. В общи линии това е, което за мен натежа в този момент да го предложа", заяви Глушков.

Очаква се договорът на Любомир Минчев да бъде за предстоящия квалификационен цикъл. Това ще бъде втори престои за него начело на представителния тим на България при мъжете. Минчев приключи първия си период като национален селекционер през лятото на 2019-а, като остана па поста малко повече от три години.

Той заменя Росен Барчовски, който напусна през лятото.