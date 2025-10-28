ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Microsoft и OpenAI оцениха ChatGpt на 500 млрд. до...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21599255 www.24chasa.bg

Гонзо на среща с най-важния в УЕФА

1236
Георги Иванов-Гонзо Снимка: Георги Палейков

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов-Гонзо взе участие в редовното заседание на Футболната комисия на УЕФА в качеството си на неин заместник-председател.

Събитието се проведе в централата на УЕФА в Нион, Швейцария, и беше водено от председателя на Комисията - президента на Грузинската федерация Леван Кобиашвили.

По време на срещата бяха обсъдени ключови фактори за развитието на футбола на национално и клубно ниво, сред които правилата на играта, както и казуси относно съдийството, календара и мачовете в местните първенства.

В точките от дневния ред на заседанието бяха заложени и темите, свързани с поведението на състезателите, ВАР системите, развитието на женския футбол и други.

По-късно през деня Георги Иванов проведе среща и с президента на УЕФА Александър Чеферин, с когото коментираха актуални теми, свързани с развитието на футбола в България и възможностите за съвместни дейности.

Георги Иванов-Гонзо Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание