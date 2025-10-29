Как се кове шампион

Формула 2 не прощава емоции ­там трябва да мислиш като машина, но да останеш човек, казва майката на Никола Цолов

Когато гледаме Никола Цолов в болида на Формула 2, трудно си представяме какво стои зад този 19-годишен поглед, скрит зад визьора. За повечето фенове той е просто "българският лъв на пистата" - момчето, което изпреварва, рискува и мечтае за голямата игра във Формула 1. Но зад каската и скоростта стои друго - безмилостна психическа битка, която младият пилот води със себе си преди всяко стартиране.

"Всеки пилот има ментален треньор - това е изискване"

споделя пред "24 часа - 168 истории" майката на Никола - Мирослава Цолова, за психологическата подготовка на сина си.

"Над година Никола работи с ментален треньор - допълва тя. - Това е изискване от Red Bull. Всеки пилот, който иска да се справя добре, има такъв, както и физически треньор", разказва тя.

Никола Цолов с майка си Мирослава Цолова. СНИМКА: АРХИВ

"За съжаление, засега не сме имали възможност да си позволим тези хора да присъстват на пистата, но от следващата година ще е задължително - ще има треньор с него навсякъде, който да му помага преди състезанията и квалификациите", отбелязва още Цолова и допълва, че работата с менталния треньор напомня психотерапевтичен процес:

"Споделяш това, което чувстваш, и се работи според твоя характер и начин на реакция.

Процесът е дълъг. Не може да се каже, че вече са стиковали 100%, но се акцентира в посока как да се справя в трудни ситуации и как да остане стабилен при върхови моменти".

Да контролираш еуфорията, както и страха. Психологическата устойчивост във Формула 2 е решаваща. Пилотите се сблъскват не само с екстремна скорост, а и с натиск, подобен на този при бойните пилоти, а напрежението достига нивата, характерни за хирурзите. По време на състезание пулсът може да достигне 180 удара в минута, а концентрацията се поддържа под грохот, жега и риск от фатални грешки.

Психолозите са категорични, че елитният автомобилен спорт е не по-малко натоварващ от бойните дисциплини. В статия от Frontiers in Sports and Active Living (2024) се посочва, че пилотите развиват т.нар. cognitive resilience - способността да възстановяват концентрацията си след стрес за части от секундата. Изследване на Motorsport Psychology Review (2023)

показва, че състезателите, които тренират ума си

чрез медитация, визуализация и контрол на емоциите,

подобряват резултатите си с до 18% спрямо тези, които разчитат само на физическа подготовка.

Силната положителна емоция е толкова опасна, колкото и отрицателната. Когато си на върха, когато славата те застига на 19 г., медиите те обсаждат плюс високите дози адреналин, това може да се окаже непосилен стрес. Но не и за Никола, който умее да реагира еднакво хладнокръвно и когато печели, и когато губи. Музика, усамотение или разведряване на обстановката - това са методите за по-добра концентрация и вглъбяване.

Как изглежда последният час преди старта?

"Никола обича да остава сам преди състезание. Пуска си музика, която харесва, и просто потъва в нея - разяснява майка му. - Това му помага да изчисти мислите и да се фокусира върху предстоящото.

"Това е добре познат метод сред състезателите - нещо като "психическо затваряне на вратата".

Изследванията показват, че ритуалите преди състезание - от дишане до слушане на определени песни - активират центровете на концентрацията и намаляват стреса.

"Колкото по-бърза е колата, толкова по-добре се чувства - обяснява още тя. - Никола не се страхува от скоростта. Напротив - тя му доставя удоволствие. След последните състезания във Формула 3 дори каза, че му е било бавно."

Според нея, когато момчето за първи път се качило на болид от Формула 2, "очите му просто светнали". Но добавя, че въпреки увереността синът преминава през различни емоционални състояния: "Всеки път е различно. Понякога иска да се усамоти, понякога има нужда да говори или просто да се повесели. Това се учи предварително - в момента, когато се случи трудната ситуация, вече е късно да се подготвяш".

Менталните тренировки при професионалните пилоти продължават през цялата година. Те включват визуализации, контрол на дишането, реакции при стрес и когнитивни упражнения.

"Сесиите са целогодишни - споделя Мирослава Цолова. - Разбира се, преди и след състезание се обсъждат конкретни неща, но това не е процес от днес за утре. Аз самата се научих (и още се уча) как да се контролирам за 10 години. Никола е млад и има време - важното е, че го прави."

Именно тази дълга и непрекъсната подготовка помага на Никола не само да остане концентриран и стабилен на пистата, но и да запази бистрия ум и човешкия си подход към хората въпреки славата и напрежението, които го заобикалят.

"Да съхрани доброто си сърце", допълва майка му. Въпреки натиска на спорта тя не крие, че за нея най-важното е да няма очаквания.

"Това е най-трудното - посочва тя. - Моите очаквания са



той да запази доброто си сърце, бистрия ум и желанието за работа. И да е щастлив човек."



Отбелязва, че ако са знаели какво ги чака, едва ли са щели да се захванат: "Моторният спорт на това ниво е все още непознат у нас. Но когато видиш, че детето има талант и му се отдава, трябва да се отдадеш напълно. Няма училище, няма приятели, няма социален живот - само спортът".

"Не бих коментирала личния му живот", отговаря тя в края на разговора на въпроса за публикации в социалните мрежи, където фенове спекулират за отношенията между Никола и Крисия.

Признанието звучи сурово, но отразява реалността на всеки млад пилот - път, в който детството се заменя с дисциплина, а амбицията става ежедневие.

"Формула 2 не прощава емоции - казва Мирослава Цолова. - Там трябва да мислиш като машина, но да останеш човек."

Може би именно в това се крие истинската сила на Никола Цолов - не само в скоростта, а в тишината преди нея.