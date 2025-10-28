ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Microsoft и OpenAI оцениха ChatGpt на 500 млрд. до...

Григор Димитров срещу стария си познат Данил Медведев в Париж

Григор Димитров Снимка: X/Miami Open

Бившият водач в световната ранглиста по тенис Данил Медведев ще бъде съперник на Григор Димитров във втория кръг на турнира "Мастърс 1000" в Париж.

Руснакът отстрани 6:1, 6:3 Жауме Мунар (Исп).

До момента най-високият №1 в света и бившият №3 Димитров имат 11 мача помежду си, като руснакът води с 8:3 успеха. Последната им среща между старите познати бе на "Уимбълдън" през 2024 г., когато Димитров се отказа още в първия сет заради контузия. Димитров обаче победи единствения им сблъсък в Париж през 2023-а.

