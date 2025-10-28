Жандармерия ще охранява футболния мач "Хебър"- "Левски"

Полицията предприема мерки за охраната на футболната среща между отборите на "Хебър" - Пазарджик и "Левски"-София.В охраната са ангажирани сили и средства от всички структурни звена на Областна дирекция на МВР-Пазарджик от региона, в това число екипи на жандармерия и „Специализирани полицейски сили" от Зоналното жандармерийско управление в Пловдив и ОДМВР-Пловдив. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Футболната среща ще се проведе на 29 октомври /сряда/ на стадион „Георги Бенковски" в гр. Пазарджик, а началото на мача е обявен за 16.30 часа. Преди да бъдат допускани на стадиона зрителите ще преминават през щателна полицейска проверка за носене на забранени и опасни предмети. От полицията съветват всички граждани да носят със себе си документи за самоличност, а децата, ненавършили 16 години, ще бъдат допускани на спортното съоръжение само с пълнолетен придружител и предварително попълнена декларация. Очаква се касите за продажба на билети да бъдат отворени в 12.00 ч. в деня на срещата, а вратите на стадиона ще отворят за зрителите в 14.30 ч.

Предвидени са места за паркиране на феновете на гостите, както и за привържениците на отбора-домакин. За гостите е определено паркиране в района в близост до сектора за гости и по главния път по посока за село Драгор без да се нализа в пределите на града. С най-голям капацитет за феновете на домакините е паркинга пред входа на парк „Стадиона" откъм улица „Стоян Ангелов" /паркинга на битака/. Въпреки това от местната ОДМВР апелират към зрителите, които живеят в Пазарджик, да се придвижат към стадиона пеш или с градския транспорт, за да не се създават предпоставки за пътни инциденти или затруднения при придвижване по улиците в близост до зоната на спортното съоръжение.