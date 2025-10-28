В Англия затриват 43-годишна традиция

Футболът все повече се превръща в бизнес и заради парите традициите една по една си отиват. За първи път от 43 години насам ще има само един мач от Висшата лига на Англия на Боксинг Дей, 26 декември.

Тази промяна се предвижда в програмата на най-силното първенство на света. Причината - денят след Коледа се пада петък. А Висшата лига има договори, според които е задължена да предостави 33 уикенда на телевизионните оператори. Или казано с други думи, ако традицията бъде спазена и се играят обичайните 4-5 мача на 26 декември, за почивните дни няма да остане почти нищо. И така няма да бъде изпълнен договорът с телевизиите. Последният ден след Коледа, на който са изиграни по-малко от три мача от Висшата английска футболна лига, е през 1982 г., когато няма никакви. Последният път, когато денят на Коледа се падна в петък, през 2014 г., пък се проведе пълен списък с мачове от Висшата лига.

