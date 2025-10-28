“Лудогорец” приел провала през това първенство?

Мълчанието около Руи Мота е доста странно, много треньори са излетели с по-добри резултати от Разград, сега португалецът остава, въпреки че играчите вече му нямат доверие

“Лудогорец” се е примирил със загубата на титлата през този сезон, твърдят добре запознати с обстановката в клуба.

Португалецът Руи Мота все още е треньор на хегемона в родния футбол на фона на катастрофалните резултати от началато на първенството. В евротурнирите разградчани се класираха по инерция от Шампионската лига. Тя отваря широко вратите за участие в другите два турнира Лига Европа и Лига на конференциите. Мота имаше проблеми дори в квалификациите, като допуска загуба при гостуването на северномакедонския “Шкендия”, но все пак спечели реванша доста трудно.

В Лига Европа тръгна с победа срещу “Малмьо”, но след това записа две бързи загуби от “Бетис” в Разград и от “Йънг Бойс” в Швейцария.

Под ръководството на Мота няма и следа от футбола, който се играеше в “Лудогорец”, като състоянието на отбора може да се сравни единствено с това при друг португалец - Бруно Рибейро. Физкултурникът, който се озова по неясни причини в Разград, записа най-големия срам в историята на клуба - елиминирането от “Милсами” (Орхей) от Молдова в Шампионската лига.

След загубата от ФК ЦСКА 1948 с 4:5 остави “Лудогорец” на 9 точки от “Левски” в класирането, като такава преднина трудно се компенсира в българското първенство.

В историята на “Лудогорец” има предостатъчно примери с треньори, които бяха сменяни при доста по-добри резултати от дошлия от арменския “Ноа” Руи Мота. Той изненадващо пое тима, след като Игор Йовичевич го направи шампион през миналия сезон по доста убедителен начин. Но титлата не го спаси, а сега наследникът му си живее спокойно.

Спортният директор Козмин Моци обяви, че ще се вземат някакви мерки след мача, но не пожела да говори за съдбата на треньора. Самият Мота също не спомена за оставка, което е нормално. При положение че се откаже сам, ще загуби със сигурност компенсацията за прекратяване на договора.

Забелязана бе и странна игра от някои футболисти, което показва, че те са загубили тотално доверието си в наставника. В Бистрица тимът игра като отбор от Втора лига, като уж исканият от “Байерн” Хенрик Бонман пусна гол от зад центъра, а Оливие Вердон си вкара автогол.

Победата прати на седмото небе собственика на ФК ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, който сподели в социалните мрежи, че при 5:1 се чувствал като на 1/2-финал в Шампионската лига, след което се заяде и с феновете на “Левски”, които цяла седмица го атакували с твърдения, че тимът му ще полегне на разградчани.

Единствената причина за забавянето на уволнението на Мота вероятно е договарянето на компенсацията му, както и липсата на вариант за нов наставник.