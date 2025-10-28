Тошко Неделев готов за дербито на Пловдив

Големият ас на “Ботев” (Пд) Тодор Неделев ще бъде на линия за местното дерби с “Локомотив”. В края на миналата седмица бившият национал получи криза, заради която бе сменен при загубата от “Спартак” (Варна). Неделев пропусна и двубоя от 1/16-финалите за купата на България, където “Ботев” без проблеми победи 4:0 “Спартак” (Плевен).

“Тодор Неделев мина преглед при невролог. Започва да тренира”, каза треньорът Иван Цветанов след успеха в срещата за националното отличие. Голямото дерби на Пловдив между “Ботев” и “Локо” е в събота.

Иначе в първия ден от мачовете за купата на България не се стигна до нито една изненада, като драма до последно имаше единствено на двубоя “Рилски спортист” - “Локо” (Сф). Отборът от Самоков на 2 пъти повеждаше в резултата, но воденият от Станислав Генчев тим изравняваше. Двубоят вървеше към равенство в редовното време, когато Кауе Карузо прати напред елитния тим.

Новакът в Първа лига - “Добруджа” пък вкара в един мач почти толкова, колкото е реализирал от началото на сезона. Отборът от Добрич би 7:2 “Бдин” (Видин). От 13 мача в т.нар. роден елит “Добруджа” има отбелязани 8 гола. Създаващият проблем на всички отбори в Първа лига - “Спартак” (Варна), ще тормози тимовете и за купата. Отборът от морската ни столица преодоля 1/16-финалите след победа 3:1 над “Ямбол” от Трета лига.

