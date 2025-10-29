Сангаре най-ефикасен от всички в “Левски”

Мустафа Сангаре е най-ефикасният футболист на “Левски”. Това сочи статистиката на гиганта Sofascore. Според нея индексът на полезно действие на тарана на “сините” е 7,53. С по-висока оценка от нападателя на “Левски” са само Георги Русев от ЦСКА 1948 - 7,54, и Максим Ковальов от “Спартак” (Варна) - 7,81. Сангаре неведнъж или два пъти през този сезон вкара ключови попадения за столичани.

Стражът на клуба от морската столица пък няма как да не е начело, след като всеки мач се отличава с куп спасявания.

Следващият в подрежването от “синия” лагер е Радослав Кирилов, който блесна с 5 асистенции. Дошлият през лятото от ЦСКА 1948 е много важна фигура в състава на Хулио Веласкес и е един от малкото, които може да се нарекат сигурни титуляри.

В същото време “сините” потвърдиха новината на “24 часа” от вчера и обявиха новия си автобус.