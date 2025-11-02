Те са млади, богати, талантливи и... доста простовати!

С поведението си на и извън терена Вини Жуниор и Ямал компрометират опитите на клубовете им да ги превърнат в новите футболни икони след края на ерата Меси - Роналдо

Навремето злата вещица така и не успява да намине покрай бебешките креватчета на бебетата Вини и Ямин и те се сдобиват единствено с даровете на добрите орисници. В краката им наливат тонове футболни умения, телата им зареждат с неизчерпаема физическа мощ, но като че ли забравят да напълнят главите им с повечко акъл.

И ето че сега двете суперзвезди на “Реал” (Мадрид) и “Барселона” започват да правят глупост след глупост, което вгорчава живота на техните покровители. Да започнем с

просташкото им поведение

по време на най-зрелищния футболен мач не само в Испания, но и в целия свят. Местните фенове в общи линии са възпитани хора и не се радват на подобни изцепки, както биха го направили техните колеги на Балканския полуостров. Ямал и Вини се заканваха един на друг, сякаш са конкуренти за по-хубавата сергия на Женския пазар. Дори се разбираха да се чакат пред стадиона, за да се бият, все едно са някакви квартални гамени, а не футболни суперзвезди. Скандалите на “Сантяго Бернабеу” обаче са последствия от една дълго вряла и накрая изкипяла манджа.

Винисиус Жуниор през последните 12 месеца тотално скъса с образа на онова симпатично и ужасно технично бразилче, което навремето стъпваше на пръсти около големите звезди в Кралския клуб. Самочувствието му, ако можеше да бъде измерено в цифри, със сигурност надмина попаденията и асистенциите му за “Реал” (Мадрид). 25-годишният играч първо

започна да се кара със защитниците на противника,

а после насочи вниманието си и към трибуните. Феновете много бързо отговориха на провокацията и така се стигна до крайно нелицеприятни сцени на иначе спокойните испански стадиони. Стигна се дотам, че трима души бяха осъдени за расизъм заради гневните си изяви по адрес на Жуниор. Въпросните привърженици го засипаха с псувни по време на дербито “Валенсия” – “Реал” (Мадрид) и напрежението толкова се покачи, че се наложи съдията да прекъсне мача. Секунди след това футболистът сам посочи кои са го обиждали от трибуните и нарочените мъже си изпатиха лошо, след като съдът ги прати за по 8 месеца зад решетките.

Съвсем очаквано подобен развой на събитията още повече ядоса феновете, но Вини явно не се смути от реакцията на околните. Напротив, той продължи с изцепките и дори успя да настрои срещу себе си ултрасите на “Реал”, след като призова Испания да бъде лишена от домакинството на световното през 2030 г. заради расизъм. Не стига това, ами

младият суперталант се забърка и в пошъл сексскандал

с участието на бразилски модел. Красавицата обвини сънародника си, че я е залял със снимки на половите си органи, които е придружил с неприлични оферти за секс. Популярният спортист явно се усети, че този път тежко е сгазил лука, и публично се извини на приятелката си – бизнесдамата и майка на три деца Вирджиния Фонсека. Тя обаче не се върза на номера и изтри номера на по-младото си гадже.

Раздяла едва ли е най-големият проблем за Винисиус Жуниор, който е следен под лупа от шефовете на “белия балет”. Бразилецът не само се държи просташки на и извън терена, но отказва и да поднови договора си, който изтича през 2027 г. На всичкото отгоре 25-годишният играч е на нож и с новия треньор Чаби Алонсо и в дербито с “Барселона” му се разкрещя, без да му пука, че го гледа целият свят. Камерите го уловиха да плаши наставника си, че ще напуска, което не изглежда толкова невъзможно, при положение че в Саудитска Арабия живеят богаташи, които са готови да платят 1 милиард евро за правата му. И тази сума е предвидена не за доживотен, а за петгодишен договор.

Босовете на “Реал” обаче не се полакомиха за парите, тъй като самите

те са готови да позлатят Жуниор с новия му договор

и да изградят една дългогодишна стратегия за развитие на клуба, включваща него и другите младоци в отбора. Но това няма как да стане, ако най-ярката млада звезда продължи във всеки мач да симулира, ругае, обижда и плаши, че още утре си стяга багажа. Вини е поставен под наблюдение и ако не се смири, нищо добро не го чака. Което важи и за душманина му от оня ден Ламин Ямал.

18-годишният суперталант поне е верен на каталунския гранд, но неговите проблеми май пристигат по бащина линия.

Таткото на детето чудо на световния футбол

прилича на онези крайно съмнителни типове, които продават дребни сувенирчета в центъра на големите градове и които бързат да се изнесат с двеста, ако зърнат полицаи на хоризонта. Мунир Насрауи май още не е осъзнал, че има съвсем нова роля в живота, при положение че синът му е в топ десет на най-известните земляни в момента. Не чак толкова отдавна той беше намушкан с нож след махленска свада на улицата, а в миналото си е бил арестуван заради атака с развалени яйца по палатка на политическа партия.

Дори тези дни татко Насрауи не спира да бръщолеви и да се заканва на Винисиус Жуниор и въобще на целия отбор на “Реал” (Мадрид). Синът му явно е наследил голямата му уста, защото преди дербито с мадридския гранд избълва една кофа с глупости, които не отиват на професионален футболист. Неслучайно съотборникът му Рафиня го скастри, че с хлапашките си изяви още повече е мотивирал врага да стегне редиците и буквално да лети по терена на “Сантяго Бернабеу”. Босовете на “Барса” бързо усетиха накъде духа вятърът и след загубата от “Реал” са привикали Ямал, за да му наредят да си затваря устата и да се съсредоточи върху тренировките. Медийните и публичните му изяви са силно ограничени до второ нареждане. Почти по същото време дойдоха подобни сигнали и от вечния враг. Там също са натиснали Жуниор и

той опита нещо като извинение за държанието си

по време на Ел Класико. Сега остава да видим колко дълго ще се съобразяват с клубната политика и ще си държат езика зад зъбите, защото от тях се искат вълшебства на терена и подходящо държание извън него, за да оправдаят очакванията, че ще са следващите идоли на младите след края на ерата Меси - Роналдо.