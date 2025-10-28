Звезди на курс за съдии по гимнастика за състезатели със синдром на Даун

46 са подадените заявки за участие в съдийския курс по спортна и по художествена гимнастика за състезания със спортисти със Синдром на Даун.

В обучението по спортна гимнастика ще са 32-ма специалисти от 19 клуба. При мъжете това са представители на клубовете Пирин Благоевград, Гераниум, Торнадо, Тракийски юнак, Черноорец, Стрийт Уоркаут, Левски-Спартак и Черноморски юнак, а при жените – Стър-Стил, А-Гим, Спортна гимнастика, Юнак, Йовчев-Дунев, Черноморец, Александър Фотев, ЦСКА, Т. Тодоров и Орлите-Сливен.

Сред желаещите да преминат обучението са двама от най-добрите ни съдии по спортна гимнастика при мъжете и при жените – Илия Янев и Нели Танкушева, която е и бивш старши треньор на женския ни национален отбор, един от наставниците в националния отбор по спортна гимнастика за спортисти със Синдром на Даун - Даниел Алексиев, действащите национални състезатели Йордан Александров, Дейвид Хъдълстоун, Теодор Трифонов и Здравко Добрев, Милена Мавродиева – носителка на сребърен и бронзов медал на прескок и земя от европейски първенства.

Координатори за спортната гимнастика към Федерацията за адаптирана физическа активност и обучаващ по програмата ще са гл. ас. Здравко Куртев и Ирина Карчева – преподаватели в Националната спортна академия "Васил Левски, а за художествената гимнастика ще отговоря Марина Грозданова. В курса ще се включат и лектори от Италия.

Обучението се финансира от Столична Община по програма "Социалнии иновации"и е по идея на председателя на FAPA-България Слав Петков и е с важно значение предвид домакинството на България на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун. Състезанието ще се проведе догодина в пет спорта – спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

Курсът се осъществява под егидата на Световната федерация за спортисти със Синдром на Даун, а сертификатите на успешно положилите изпита в началото на ноември ще бъдат връчени лично от Енсар Курт - президент на Световната федерация по гимнастика за синдром на Даун.