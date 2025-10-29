39-годишният Хълк с гол номер 499, класира отбора си за финал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бразилският "Атлетико Минейро" победи 3:1 "Индепендиенте дел Вале" и с общ резултат 4:2 си осигури място на финала на втория по сила южноамерикански турнир - "Копа Судамерикана".

39-годишният Хълк вкара третия гол за "Атлетико", а другите попадения за успеха на бразилците отбелязаха Гийерме Арана и Бернард. С попадението си Хълк сложи край на головата си суша от 15 мача и се нуждае само от още един гол, за да закръгли попаденията си на 500 в богатата си кариера.

На финала "Атлетико Минейро" очаква победителя от другия полуфинал между аржентинския "Ланус" и "Универсидад де Чили". Първата среща завърши 2:2.

Финалът на турнира се проведе на 22 ноември в Асунсион, Парагвай.

Хълк има 49 мача ца националния отбор на Бразилия с 11 гола. Играл е още през кариерата си в бразилския "Виктория", японските "Кавазаки Фронтале" и "Токио Верди", "Порто", "Зенит" и "Шанхай".