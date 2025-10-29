ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ердоган: Работим по примера на Ататюрк Турция да в...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21602410 www.24chasa.bg

39-годишният Хълк с гол номер 499, класира отбора си за финал

1056
Хълк

Бразилският "Атлетико Минейро" победи 3:1 "Индепендиенте дел Вале" и с общ резултат 4:2 си осигури място на финала на втория по сила южноамерикански турнир - "Копа Судамерикана".

39-годишният Хълк вкара третия гол за "Атлетико", а другите попадения за успеха на бразилците отбелязаха Гийерме Арана и Бернард. С попадението си Хълк сложи край на головата си суша от 15 мача и се нуждае само от още един гол, за да закръгли попаденията си на 500 в богатата си кариера.

На финала "Атлетико Минейро" очаква победителя от другия полуфинал между аржентинския "Ланус" и "Универсидад де Чили". Първата среща завърши 2:2.

Финалът на турнира се проведе на 22 ноември в Асунсион, Парагвай.

Хълк има 49 мача ца националния отбор на Бразилия с 11 гола. Играл е още през кариерата си в бразилския "Виктория", японските "Кавазаки Фронтале" и "Токио Верди", "Порто", "Зенит" и "Шанхай".

Хълк
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание