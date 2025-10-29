ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ювентус" избра Спалети за треньор

1036
Лучано Спалети

"Ювентус" избра Лучано Спалети за нов старши треньор, съобщават италианските медии. Грандът от Торино уволни Игор Тудор в понеделник, след като отбора не успя да спечели последните си осем мача.

Спалети, бивш национален селекционер на Италия, който изведе "Наполи" до титлата преди две години, заяви, че не е бил потърсен относно вакантната треньорска позиция в "Ювентус", но е нетърпелив да се завърне край тъчлинията след разочароващото си представяне с италианския национален отбор.

"Би било хубаво за мен да получа нова възможност да се върна в играта след това", каза Спалети на събитие в Милано, добавяйки, че всеки треньор би се радвал да поеме "Ювентус".

Лучано Спалети
