Роналдо загуби 13 турнира с "Ал Насър"

Звездният капитан на "Ал Насър" Кристиано Роналдо пропусна да спечели 13 турнира за почти три години със саудитския клуб.
Единственият трофей, който 40-годишният футболист е взел с "Ал Насър", е купата на арабските шампиони през 2023 г. Този турнир обаче се счита за неофоциален и се провежда в един приятелски мач.
Във вторник отборът от Рияд загуби от "Ал Итихад" с 1:2 като домакин мача от 1/8-финалите за Купата на краля на Саудитска Арабия и отпадна от турнира.
Бившият нападател на "Реал" Карим Бензема отбеляза първия гол в мача в 15-ата минута. Нападателят на домакините Габриел Анджело изравни в 30-ата минута. В края на първото полувреме халфът Хусем Ауар даде преднина на гостите. В 49-ата минута защитникът на "Ал Итихад" Ахмед Ал-Джулайдан беше изгонен с червен картон, но и това не помогна на Роналдо и компания.