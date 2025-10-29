Роналдо загуби 13 турнира с "Ал Насър"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Звездният капитан на "Ал Насър" Кристиано Роналдо пропусна да спечели 13 турнира за почти три години със саудитския клуб.

Единственият трофей, който 40-годишният футболист е взел с "Ал Насър", е купата на арабските шампиони през 2023 г. Този турнир обаче се счита за неофоциален и се провежда в един приятелски мач.

Във вторник отборът от Рияд загуби от "Ал Итихад" с 1:2 като домакин мача от 1/8-финалите за Купата на краля на Саудитска Арабия и отпадна от турнира.

Бившият нападател на "Реал" Карим Бензема отбеляза първия гол в мача в 15-ата минута. Нападателят на домакините Габриел Анджело изравни в 30-ата минута. В края на първото полувреме халфът Хусем Ауар даде преднина на гостите. В 49-ата минута защитникът на "Ал Итихад" Ахмед Ал-Джулайдан беше изгонен с червен картон, но и това не помогна на Роналдо и компания.