Спортен лекар: Ямал игра на 50% срещу "Реал", защото е контузен

Ламин Ямал финтира бранителя на България Фабиан Нюрнбергер. Снимка: Георги Палейков

Спортният лекар и травматолог Педро Луис Рипол заяви, че поради получена контузия в слабините на мача с България в София, нападателят на "Барселона" Ламин Ямал не е успял да се представи на ниво в дербито от 10-ия кръг на Ла Лига с "Реал", загубено с 1:2 в Мадрид. 

„Това е контузия, която, честно казано, е трудна за лечение. Тя е съпроводена с болка, която намалява способността на играча да се движи и да стреля с топката с почти 50%, което видяхме и в Ел Класико. Той почти не стреляше към вратата, трудно се движеше, постоянно се разтягаше... Това е изтощителна болка, която позволява на футболиста да участва в мачове, но му пречи да покаже най-доброто от себе си и значително намалява ефективността му", цитира Рипол изданието "Ел Ларгеро".

Лекарят обясни също, че пълното възстановяване от травмата може да отнеме няколко седмици.

