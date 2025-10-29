Окончателно: ЦСКА махна изпълнителния си директор Радослав Златков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Радослав Златков подаде оставка като изпълнителен директор на ЦСКА, която бе приета от ръководството на клуба. Двете страни се разделят по взаимно съгласие, се казва в официално съобщение на клуба.

ЦСКА благодари на Радослав Златков за професионализма и положените усилия за развитието на клуба в административно, структурно и организационно отношение.

"Оценяваме експертната му роля при процесите на трансформация, през които ЦСКА премина през изминалия период. Пожелаваме му успех в бъдещите предизвикателства", се казва още в съобщението.

Ръководството на клуба ще обяви своевременно решението си за избора на нов изпълнителен директор.