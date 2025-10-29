ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ердоган: Работим по примера на Ататюрк Турция да в...

Окончателно: ЦСКА махна изпълнителния си директор Радослав Златков

Радослав Златков Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Радослав Златков подаде оставка като изпълнителен директор на ЦСКА, която бе приета от ръководството на клуба. Двете страни се разделят по взаимно съгласие, се казва в официално съобщение на клуба.

ЦСКА благодари на Радослав Златков за професионализма и положените усилия за развитието на клуба в административно, структурно и организационно отношение.

"Оценяваме експертната му роля при процесите на трансформация, през които ЦСКА премина през изминалия период. Пожелаваме му успех в бъдещите предизвикателства", се казва още в съобщението.

Ръководството на клуба ще обяви своевременно решението си за избора на нов изпълнителен директор.

Радослав Златков
