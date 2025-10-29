ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ердоган: Работим по примера на Ататюрк Турция да в...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21603375 www.24chasa.bg

"Лудогорец" маха Мота официално, Живондов треньор срещу "Черноморец" за купата

1032
Руи Мота Снимка: Startphoto.bg

"Лудогорец" съобщи в официалния си сайт, че старши треньорът на втория отбор Тодор Живондов ще води представителния тим в мача от турнира за купата на България срещу Черноморец (Бургас), който ще се играе в четвъртък от 13,30 ч. в Несебър.

Ръководството на клуба информира, че се водят преговори с Руи Мота и неговия екип за прекратяване на договорите им.

Причината са неубедителните резултати и представяне на отбора през последните месеци, които не отговарят на високите стандарти, наложени в Лудогорец през годините.Клубът ще информира своевременно за всички последващи решения, свързани със спортно-техническото ръководство на първия отбор.

Руи Мота

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание