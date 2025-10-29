"Лудогорец" маха Мота официално, Живондов треньор срещу "Черноморец" за купата

"Лудогорец" съобщи в официалния си сайт, че старши треньорът на втория отбор Тодор Живондов ще води представителния тим в мача от турнира за купата на България срещу Черноморец (Бургас), който ще се играе в четвъртък от 13,30 ч. в Несебър.

Ръководството на клуба информира, че се водят преговори с Руи Мота и неговия екип за прекратяване на договорите им.

Причината са неубедителните резултати и представяне на отбора през последните месеци, които не отговарят на високите стандарти, наложени в Лудогорец през годините.Клубът ще информира своевременно за всички последващи решения, свързани със спортно-техническото ръководство на първия отбор.