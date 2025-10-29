Легендарният стадион "Маракана" обявен за продажба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на щата Рио включи митичния стадион “Маракана” в списъка за продажба заедно с още 61 обекта. Приватизацията се прави, за да се намали дълга на щата, който надвишава 1,6 милиарда долара.

Стадионът е щатска собственост от самото си построяване през 1950 година за световното първенство, което завършва с една от най-големите трагедии в историята на бразилския футбол - загубата от Уругвай във финала за титлата.

В момента на “Маракана” домакинстват “Фламенго” и “Флуминенсе”, както и националният отбор. Всеки мач обаче струвал около 200 хиляди долара за поддръжката на стадиона, което също било прекален разход за правителството.

Все още няма обявена цена, която ще се търси за стадиона, но със сигурност ще бъде на стойност неколкостотин милиона долара.

В момента “Маракана” побира малко над 78 хиляди зрители и може да се използва и за концерти.

Специалисти обаче смятат, че трудно ще се намери купувач за легендарното съоръжение, което все по-трудно се поддържа.