ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите подкрепиха да има гъвкаво работно време...

Времето София 19° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21605432 www.24chasa.bg

Григор Димитров се отказа от турнира в Париж

7300
Григор Димитров

Григор Димитров явно все още не е в състояние да изиграе два мача поред.

Бившият №3 в света, който се завърна официално на корта след 112 дни пауза заради скъсан гръден мускул и операция, се отказа от турнира "Мастърс 1000" в Париж. Официалното съобщение е на организаторите.

Най-добрият български тенисист в историята трябваше да срещне бившия водач в ранглистата Данил Медведев (Рус) във втория кръг в зала "Дефанс арена". 

Миналата година Димитров стигна 1/4-финал в столицата на Франция и тъй като не може да защити 150 точки, в понеделник ще бъде извън топ 40 на ранглистата.

 

Григор Димитров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с пенсиите и цените (Видео)