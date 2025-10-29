Григор Димитров се отказа от турнира в Париж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Григор Димитров явно все още не е в състояние да изиграе два мача поред.

Бившият №3 в света, който се завърна официално на корта след 112 дни пауза заради скъсан гръден мускул и операция, се отказа от турнира "Мастърс 1000" в Париж. Официалното съобщение е на организаторите.

Най-добрият български тенисист в историята трябваше да срещне бившия водач в ранглистата Данил Медведев (Рус) във втория кръг в зала "Дефанс арена".

Миналата година Димитров стигна 1/4-финал в столицата на Франция и тъй като не може да защити 150 точки, в понеделник ще бъде извън топ 40 на ранглистата.