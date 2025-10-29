ЦСКА на 1/8-финал за купата след икономично 2:1 в Севлиево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА се класира за 1/8-финалите на турнира за купата на България след икономична победа с 2:1 при гостуването си на втородивизонния "Севлиево".

Треньорът Христо Янев смени половината състав от 5:1 над "Берое", а планът противникът да бъде преодолян с минимум усилия можеше да изиграе лоша шега на "червените".

Сейни Санянг (38) и появилият се на почивката Мохамед Брахими (60) се разписаха за столичани.

В 65-ата минута Добрин Петров успя да намали изоставането на домакините, а до края на мача те бяха по-активният в офанзивен план отбор, но това не доведе до второ попадение.

В титулярния състав на "Севлиево", който е 14-и от 17 участници във Втора лига , бе бившия футболист на ЦСКА Едвин Джеси.