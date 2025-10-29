"Левски" с победен октомври след 3:0 в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" потвърди добрата си форма и в последния мач за октомври.

В Пазарджик четата на испанския наставник Хулио Веласкес удари 3:0 втородивизионния "Хебър" и се класира за 1/8-финалите в турнира за купата.

Така 10-ият месец в година се оказа изцяло победен за "сините". През него те изиграха 3 мача от първенството, в което са лидери - 3:1 над "Берое" и "Черно море" и 3:0 срещу "Добруджа".

Серията от успехи на "Левски" стигна общо 5 с последния двубой от септември - 1:0 над "Ботев" (Пд).

С днешната среща столичани взеха реванш за отпадането в 1/8-финалите на турнира за купата именно от "Хебър", тогава под ръководството на Любослав Пенев, след 1:2 с гол в 99-ата мин на "синия" юноша Атанас Кабов.

При класическата победа двама нови футболисти на "Левски" записаха дебютни попадения. Защитникът от Северна Македония Никола Серафимов откри резултата още във 2-ата мин с глава след центриране от корнер.

Алжирският халф Акрам Бурас оформи крайното 3:0 в 61-ата мин.

В 29-ата мин националът Марин Петков вкара майсторски гол с левачката в стил "Ариен Робен".