Григор: След като се представих добре, почувствах, че е правилният момент да спра

Българската звезда от световен ранг в тениса Григор Димитров коментира защо се е отказал от по-нататъшно участие в турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж.

34-годишния хасковец се завърна на корта след дълга пауза заради разкъсване на гръден мускул. На старта във френската столица той победи Джовани Мпечи Перикар, а след това отпадна на двойки с друг представител на домакините - Никола Маю. Днес той отказа мача с руснака Данил Медведев от втория кръг.

"Седмицата в Париж бе успешна и аз съм горд, че успях да проверя състоянието си и да докажа, че усилията, които положих, и тези на екипа ми са били правилни. След като се представих на добро ниво през последните дни, почувствах, че сега е правилният момент да спра. Развълнуван съм за предизвикателствата и възможностите, които ще ми донесе 2026 година. Благодаря на всички за топлото посрещане, обичта и усмивките", написа Димитров в инстаграм.