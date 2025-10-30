Григор Димитров завършва сезона извън първите 40 в света

Григор Димитров явно не иска да рискува повече от необходимото.

След като се завърна на корта с победа и сложи край на неприятна пауза от 112 дни без официален мач, най-добрият български тенисист приключи сезона. Бившият №3 в света се отказа от турнира “Мастърс 1000” в Париж. Във втория кръг Димитров трябваше да играе с най-високия водач в класацията на АТП Данил Медведев. Часове преди двубоя с руснака в “Дефанс арена” стана ясно, че нашият тенисист няма да продължи участието си. В официалното съобщение от организаторите нямаше подробности, но сайтът на в. “Екип” разкри, че Григор е получил контузия в рамото. Ако това е истинската причина, явно проблемът се е появил в първия мач срещу двуметровата машина за сервис Джовани Мпечи Перикар (Фр).

Димитров не бе играл никъде след “Уимбълдън”, където поведе с два сета срещу бъдещия шампион Яник Синер (Ит), но получи разкъсване на гръден мускул. Последвалата операция предизвика дълго възстановяване и след няколко отказани предварителни заявки новата среща с публиката се състоя в най-голямата спортна зала в Европа, където от този сезон се премести турнирът във френската столица.

Миналата година Димитров стигна четвъртфинал в Париж и загуби от Карен Хачанов (Рус). Отпадането му във втория кръг сега означава, че не защитава 150 точки и ще завърши сезона извън топ 40 на света. В актуалната ранглиста за момента Григор отстъпва с 4 места и е 42-и.

През тази година българската гордост в тениса записа баланс 18:11 с два полуфинала - Бризбейн и на “Мастърс 1000” в Маями. Победата му в първия мач в Париж бе под №25 в този турнир и така той задмина легенди като Пийт Сампрас и Марат Сафин. По-надолу в списъка са също Роджър Федерер (23) и Рафаел Надал (22).

Димитров в момента има общо 156 спечелени мача на турнири “Мастърс 1000” и е втори след Александър Зверев (Гер).

Григор имаше сериозни проблеми с рамото през 2019 ., когато падна до №78 в света, но на US Open победи за първи път в кариерата си Федерер, а с достигнатия полуфинал се върна на 25-ото място в ранглистата.

