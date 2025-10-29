Новак Джокович гледа загуба на "Олимпиакос" и Везенков от "Монако"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

И присъствието на Новак Джокович не помогна на "Олимпиакос" да се пребори с един от най-неудобните си съперници в Евролигата по баскетбол.

Рекордьорът по титли от "Големият шлем" в тениса е голям фен на "Цървена звезда", а гръцкият отбор играе в същите цветове. Освен това сърбинът се мести да живее от Белград в Атина.

Александър Везенков и компания не можаха да вземат реванш от "Монако" за полуфинала от миналия сезон и след 87:92 вече имат баланс 4:3. Българската звезда отново не получи много шансове заради здравата защита на гостите и въпреки че вкара 17 точки и взе 6 борби, не бе обичайният решаващ фактор за състава на старши треньора Георгиос Барцокас.

В петък "Олимпиакос" приема лидера в турнира до момента "Апоел" (Изр).