Алекс Николов отстреля шампиона "Тренто" с 29 т. за победа 3:1 на "Лубе"

Алекс Николов ликува. Снимка: "Лубе"

Алекс Николов определено прави най-силната година във волейболната си кариера.

Световният вицешампион от Филипините 2025 игра отново много силно за "Лубе" и отстреля с 29 точки (4 аса, 1 блок) гостуващия шампион "Тренто" за победата с 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 25:22) в третия кръг на италианския елит.

Последната му точка от начален удар донесе края на двубоя за кеф на пълната зала "Еуросуоле Форум", а с успеха тимът на 21-годишния Алекс си отмъсти частично за загубата във финала на миналия сезон.

Николов бе най-резултатен в срещата и резонно бе определен за MVP.

Алекс Николов ликува. Снимка: "Лубе"

