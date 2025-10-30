Журналистът от "24 часа" Найден Тодоров е първият носител на приз "Вера Маринова", учреден от Българска федерация художествена гимнастика и носещ името на голямата спортна журналистка.

Кметът на София Васил Терзиев, председателят на БОК Весела Лечева, ректорът на НСА "Васил Левски" проф. Красимир Петков, президентът на БФХГ Илиана Раева, вицепрезидентът Невяна Владинова и много други официални лица присъстваха на церемонията.

Найден Тодоров е победител в раздел "печатни медии" и взе голямата награда, която му беше връчена лично от Вера Маринова.

В категория "новини" беше отличена Кръстина Иванова (БНР), в категория "интервю" Светослав Иванов (БТВ), в категория "есе" Анелия Донева, категория "коментар" Моника Симеонова (БНТ) и категория "подкаст" Лаура Траатс, пише БТА.

"Приз Вера Маринова" е ежегодна лична награда за най-въздействащо, компетентно и обективно отразяване на художествената гимнастика в България. Тази награда е основана по идея на БФХГ под патронажа и с името на Вера Маринова с цел популяризиране на спорта чрез налагане на високи стандарти в отразяването на най-значимите състезания, събития и процеси през годината.

Вера Маринова-Аткинсън е първата жена телевизионен спортен коментатор в България, позната за мнозина като "гласът" на художествената гимнастика. Тя е двукратна световна шампионка (1969 и 1971) и бронзова медалистка с българския ансамбъл (1967). Работила е за БНТ, Британската асоциация по гимнастика и Международната федерация по гимнастика. Отразявала е 14 летни и зимни олимпийски игри и десетки световни спортни събития. Носител на многобройни български и международни отличия, между които е наградата "Жената и спорта" на международния олимпийски комитет (2002). Автор е на документална биографичната книга "Срещи с динозавър" (2013), посветена на световно известния български гимнастик Йордан Йовчев, хроника на българските световни шампионки по художествена гимнастика - "Златната диря" (2018), Британската гимнастика в Олимпийските игри (2004) ; "Обръчите на Венера" (2022), наречена "Библията на художествената гимнастика", както и безброй публикации в български и чуждестранни издания.