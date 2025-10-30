Вангел Вангелов стана изпълнителен директор на ЦСКА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вангел Вангелов е новият изпълнителен директор на ЦСКА.

С неговото назначение ръководството на клуба предприема нова стъпка към възстановяването на лидерската роля на „армейския" тим в българския футбол и успешното представяне на международната сцена.

Вангел Вангелов е доказан професионалист в областта на спорта и в частност – във футболния процес. Той е роден на 20 септември 1982 г. и притежава магистърска степен от Национална спортна академия „Васил Левски". Кариерата му е тясно свързана със спорта – Вангелов е бивш национален състезател по борба, а впоследствие и член на УС на Българската федерация по борба.

Ръководния си опит във футбола натрупва като председател на УС на "Ботев" (Враца) в периода 2021-2025 г. Вангелов има и успешен собствен бизнес.

През последния месец Вангел Вангелов изигра решаваща роля за стабилизирането на оперативните процеси в ЦСКА в ролята си на консултант към ръководните структури на клуба. Убедени сме, че неговият опит, професионализъм и управленски подход ще помогнат на клуба да реализира дългосрочната си стратегия.

ЦСКА желае на Вангел Вангелов успехи и много поводи за удовлетворение начело на най-титулувания български клуб!