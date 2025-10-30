Може да отнемат титлата на Кубрат Пулев

Световната боксова асоциация може да отнеме титлата на Кубрат Пулев, след като той не изпълни нейното желание да се бие с претендента Моузес Итаума. Вместо това Кобрата предпочете доброволна защита срещу руснака Мурат Гасиев в Дубай, като галата там се организира от скандалния президент на аматьорския бокс Умар Кремльов. Кремльов управлява централата, чиито права бяха отнети от МОК, и прави през декември уникални боеве за аматьори и професионалисти.

На Итаума е било предложено да има мач преди боя на Кобрата, но промоутърът му Франк Уорън отказал категорично.

Заради цялата тази сага до момента Световната боксова асоциация не е санкционирала боя на Пулев, като това може да доведе до последствия за българския боксьор.

Франк Уорън е категоричен, че рано или късно Пулев трябва да се бие с Итаума. Англичанинът се смята за изгряваща звезда при свръхтежките и притежава изключителен удар, с който мачка съперниците си.

В същото време Франк Уорън обяви, че през март вероятно ще бъде мачът между Олександър Усик и Фабио Уордли за всички титли при свръхтежките. Уордли си извоюва боя, след като сензационно победи Джоузеф Паркър и спечели междинната титла на Световната боксова организация. Двубоят вероятно ще бъде през март в Лондон или родния град на Уордли Ипсуич.

