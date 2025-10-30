ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА ще има платинено ниво на стадиона (Видео)

Жребият за 1/8-финалите в турнира за купата на България ще е на 5 ноември

Президентът на професионална футболна лига Атанас Караиванов СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Жребият за осминафиналите в турнира за купата на България ще бъде изтеглен на 5 ноември (сряда), съобщиха от Българската професионална футболна лига.

Церемонията ще се състои от 11,30 часа в Амфитеатралната зала на Национата футболна база "Бояна".

Във втория кръг на турнира ще участват 16 отбора, които са придобили право за участие след победи в първия кръг.

Жребият е пълен, което означава, че всички 16 отбора попадат в една урна, от която ще се определят осем двойки. Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът, който е изтеглен първи в двойката.

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 12 - 15 декември.

