ЦСКА ще има платинено ниво на стадиона (Видео)

ЦСКА ще има платинено ниво на новия стадион "Българска армия".

Сектор "А" ще завършва с 8 платинени бокса.

Ето какво обявиха още "червените" към новото видео от градежа на стадиона:

"Армейци,

Мечтата е все по-близо – броени месеци ни делят от завръщането в историческия ни дом. Изцяло реновираният, супер модерен и туптящ в червено стадион „Българска армия" ще отвори врати, за да предложи на феновете на ЦСКА комбинация от уникално изживяване, удобство, комфорт и сигурност на възможно най-високо ниво. Това ще е повече от стадион – място, където славното ни минало ще се преплита с бляскавото бъдеще.

В серия от репортажи и публикации в следващите месеци ще ви запознаем с всички ключови елементи, решения, удобства и възможности, които ще предлага новото ни съоръжение. Стартираме с разказа от първо лице на един от главните специалисти, ръководещи процеса по реконструкцията на стадиона – Александър Ангелов, изпълнителен директор на APD България.

В следващите издания на нашата рубрика ще ви запознаем подробно и с вътрешните пространства на отделните сектори на „Българска армия"."