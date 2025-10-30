ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Том Форд се завръща на големия екран като режисьор

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21613837 www.24chasa.bg

"Лудогорец" спря пропадането си с гол в 94-ата мин на Чочев

2600
Снимка: Startphoto.bg

След 5 мача без победа (2 ремита, 3 загуби) шампионът "Лудогорец" спря драматично пропадането си.

В първия мач след уволнението на португалската издънка Руи Мота под ръководството на временния наставник Тодор Живондов разградчани измъкнаха драматично 3:2 при гостуването си на втородивизионния "Черноморец" (Бургас) и се класираха за 1/8-финалите в турнира за купата на България.

В Несебър домакините, които са 11-и във Втора лига, откриха резултата чрез Георги Стайков (8).

Симеон Шишков (19) и Иван Йорданов (60) направиха обрат за елитния тим.

В първата минута на добавеното време обаче Жозе Дараме изравни за "Черноморец".

Националът Ивайло Чочев спаси "Лудогорец" от мъките с гол за 3:2 в 94-ата мин.

Двубоят бе дебютен за новия треньор на "Черноморец" Иван Колев.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)